Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Flash TV için yeni karar: Durduruldu /14 Haziran 2019 21:54

Mahkemeden Flash TV için yeni karar: Durduruldu

Bursa’da Flash TV binası olarak kullanılan ‘Tower Plaza’nın yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu.

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Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve geçen Şubat ayında tehlike arz ettiği yönünde çıkan raporla yıkıma başlanan ‘Tower Plaza’nın yıkım çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. 

Bu sürede 18 katından 9’u yıkılarak ortadan kaldırılan binada kanuni sürece rağmen yıkım çalışmaları sürdürülüyordu. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi bugün mahkeme kararına uyarak yıkımı durdurma kararı aldı. Mahkeme sürecinde Uludağ Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ gibi kurumlardan gelen uzman görüşünde riskli yapı raporunun hatalı, eksik ve mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Plazanın akıbeti ise bu kurumlardan gelecek 'yeterli teknik rapor'a göre şekillenecek.
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