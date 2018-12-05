Mahkeme, 'yüz tarama sistemi ile mesai takibi'ni hukuka aykırı buldu

Antalya 2. İdare Mahkemesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 'yüz tanıma' sistemiyle mesai kontrolü uygulamasının, hukuka uygun olmadığına karar verdi.





Hastanede bu yılın başında çalışanların güvenlikli giriş çıkışının yanı sıra hırsızlık ve gasp gibi olayları önlemek ve de tıbbi malzeme ile cihazların korunması amacıyla yüz okuma sistemi getirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, uygulamanın Anayasa'nın 12, 17 ve 20. maddelerinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 8. maddesine aykırı olduğunu belirterek, Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.





Sendika biyometrik yöntemlerle mesai takibinin yasalara aykırı olduğunu savundu. Hastane yönetimi ise verilerin başkasına devredilmesinin söz konusu olmadığını savundu.



