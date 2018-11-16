Samanyolu Haber /Dünya / Mahkeme Trump yönetiminin muhabirin keyfi basın kartı iptalini bozdu /16 Kasım 2018 19:41

Mahkeme Trump yönetiminin muhabirin keyfi basın kartı iptalini bozdu

ABD'de mahkeme, Beyaz Saray'ın CNN muhabiri Jim Acosta'ya basın haklarını geri vermesi gerektiğine karar verdi.

Trump'tan soru soran CNN muhabirine ağır sözler: Sen kaba ve berbat birisin!

CNN muhabiri Jim Acosta, geçtiğimiz hafta yapılan bir basın açıklaması sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a sorduğu sorunun 'beğenilmemesi' üzerine Trump tarafından 'susturulmuş' ve ardından da Acosta'nın Beyaz Saray'a girmesi için verilen basın kartı iptal edilmişti.

Bunun üzerine CNN, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini, muhabir Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a akreditasyonunun iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye verdi.

Soruşturma sonucunda mahkeme, Acosta'yı haklı buldu ve Beyaz Saray'a Acosta'nın basın haklarının geri verilmesi çağrısını yaptı. Yargıç Timothy J. Kelly, kararın geçici olduğunu ve Beyaz Saray'ın basın kartını iptal etmesinin anayasaya uygunluk durumunun denetleneceğini söyledi.

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