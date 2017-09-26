Mahkeme kararı açıklanmadan yandaş gazeteler haber yaptı

Cumhuriyet gazetesi davasında mahkeme tahliye taleplerinin değerlendirilmesi için 22.30'a kadar ara verdi. Kararın açıklanmasından önce, 20.30 sularında Star, Akşam ve Milliyet gazetelerinin internet sitelerinde mahkemenin Cumhuriyet davasında tutuklu 6 sanığın da tutukluluğunun devamına karar verildiği yönünde bir haber yayınlandı ve kısa süre sonra silindi.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının sunduğu ekran görüntülerini gördükten sonra iki gazetenin bu yayınından sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.











