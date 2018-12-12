Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme karar verdi: Cemevinin elektrik faturasını Diyanet ödeyecek /12 Aralık 2018 15:31

Mahkeme karar verdi: Cemevinin elektrik faturasını Diyanet ödeyecek

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Cemevlerinin, diğer ibadethaneler gibi elektrik muafiyeti kapsamına alınması için 2 yıl önce açılanan davada mahkeme Yenice Sıdkı Baba Cemevi’nin elektrik faturasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesine karar verdi. Avukat Derya Özinç Bozdoğan, "Eşitlik, kardeşlik adına çok güzel bir karar çıktı" diye konuştu.

SHABER3.COM

Yenice Sıdkı Baba Cemevi tarafından 2 yıl önce açılan dava kapsamında yapılan keşif bilirkişi raporları ve görülen davada karar çıktı.

Diğer ibadethanelerde olduğu gibi cemevlerinde de elektrik faturalarının Diyanet İşleri bütçesinden ödenmesini sağlamak amacıyla başlattıkları hukuki süreç içinde açtıkları davada Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar ile olumlu şekilde sonuçlandığını ifade eden Avukat Derya Özinç Bozdoğan, "Eşitlik, kardeşlik adına çok güzel bir karar çıktı. Cemevlerinin ibadethane sayılması noktasında o statüye sahip olduğu konusunda mahkememiz kabul etti. Bundan sonra cemevlerimizle ilgili elektrik faturalarının artık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi. Bu günkü davamızın temel nedeni; yıllarca Alevi kültürünün, Alevilerin dışlanması, ötekileştirilmesi ve cemevlerinin ibadethane sayılmamasını noktasında bir mücadeleydi.

Anayasanın 136’ncı maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara, siyasi kişiliğinin ve kimliği dışında vatandaşların laiklik ilkesiyle bütünleştirici olarak herkese eşit davranmasını ister. Bugünkü kararda sayın mahkeme heyeti cemevlerinin ibadethane olarak sayılmasına karar verdi. Bundan sonra cemevimizin elektrik faturaları Diyanet tarafından ödenecek. Bu karar insan hakları açısından çok güzel bir kilometre taşıdır. Bu mücadelenin içinde yer alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkeme karar verdi: Cemevinin elektrik faturasını Diyanet... Sonraki Haber >>

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:39:18