Mahkeme: Evi zamanında teslim edemediysen hak sahibine parasını faiziyle geri öde

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, uluslararası bir şirketin CEO'su olarak görev yapan Özge Göktekin, Dumankaya İnşaat San. AŞ'nin Esenyurt'taki bir projesinden ev almak istedi. Taraflar, 29 Mart 2015 günü sözleşme imzaladı. Dairenin bedeli 141 bin TL olarak kararlaştırıldı. Göktekin 34 bin 250 lirayı peşinat bedeli olarak şirkete ödedi. Göktekin, şirket ile konut projesi finansmanı anlaşması yapan bankadan da 105 bin 750 TL kredi çekti. Dumankaya'nın ödemesi tamamlanırken, Göktekin bankaya aylık ödemelerini yapmaya başladı. Noter huzurunda yapılan sözleşmeye göre dairenin teslim tarihi ise 31 Ağustos 2017 olarak kararlaştırıldı.







Şirketi iki bloktan oluşan projenin temelini attı ve inşaat sürecine başlandı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Dumankaya İnşaat'a, kayyum atandı; şirket TMSF yönetimine girdi. Göktekin, bankaya ödemelerini yapmasına karşın, bir süre sonra inşaata hiç bir ilerlemenin olmadığı anlaşıldı. Krediyi veren banka, geçen Eylül ayında, Göktekin'in yaptığı ödemeler için 6 aylık ‘dondurma' kararı aldı. Taraflar bu durumu imza altına aldı. Göktekin, satın aldığı dairenin teslim edilemeyeceğini düşünerek dava açtı. İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi'nde geçen Aralık'ta açılan davada, Göktekin'in iki talebi vardı. Talepler, inşaat şirketi ile yapılan konut satış sözleşmesi ve banka ile yapılan kredi sözleşmesinin iptaline ilişkindi.





YAPILAN ÖDEMELER





Kayyım yönetimindeki Dumankaya İnşaat adına dosyaya sunulan savunmada "Davacının hak sahipliği sürüyor. Sözleşmenin feshi yoluna gidilmesi iyi niyet kurallarına aykırı" denildi. Davalı banka adına yapılan savunmada ise "Bankaya husumet yöneltilemez" denilerek, şirkete yapılan ödemeden sorumlu olmadıkları kaydedildi. Savunma dilekçesinde, bankanın ancak Göktekin'in ödediği 42 bin 362 liralık kısımdan sorumlu tutulabileceği kaydedildi.





Mahkeme, dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi. Heyet, Göktekin'e toplamda, faizi ile birlikte 91.527 TL ödenmesi gerektiği kaydedildi. Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini topladıktan sonra geçen 27 Eylül'de kararını verdi. Mahkeme, 81 bin 214 liranın Göktekin'e yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Mahkeme, yargılama masraflarını da davalıların üzerine bıraktı. Mahkeme gerekçeli kararında, Göktekin'in zamanında teslim edilmeyen daire için, sözleşmeden dönmekten haklı olduğu kaydedildi.



