Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme ‘Doğulu’ olmayı ceza nedeni saydı! /29 Aralık 2018 11:12

Mahkeme ‘Doğulu’ olmayı ceza nedeni saydı!

Mahkeme, ‘sanıkların savunması hayat tecrübelerine uyumlu değil’ diyerek ceza verdi.

SHABER3.COM

Artıgerçek.com'da yer alan habere göre İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gözaltına alındıktan sonra Başakşehir'de slogan atarak eylem yaptığı gerekçesiyle 5 kişiye “terör örgütü propagandası” ve “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamalarıyla 15 ay ceza verdi. Sanıklardan B.K., İ.B., K.K. ve Ö.U'nun hapis cezası ertelendi. Daha önceden sabıka kaydı bulunan S.A. için ise erteleme kararı verilmedi.

Yargılananlar savunmalarında eyleme katılmadıklarını söyledi.

CEZANIN GEREKÇESİNDE DOĞU GELENEK VE GÖRENEKLERİ

K.K. arkadaşı S.A. ile birlikte 13.30'da eniştesinin evine gittiklerini, S.A. ise eve 14:00 sıralarında birlikte gittiklerini, evde K.K.'nın ablası ve yeğenlerinin olduğunu belirterek İ.B.'nin saatini bilmediği bir zamanda elinde valizle Tekirdağ'dan geldiğini söyledi.

Mahkeme, evde olduğu ifade edilen İ.B. ve B.K.nin Başakşehir'deki eylemden "kaçarken arkadan görüntülendiği" tespitini yaptı. K.K. ile S.A.'nın ifadelerinde arkadaşları İ.B'nin Tekirdağ'dan gelmesi konusunda çelişki olduğunu belirten mahkeme, gerekçeli kararında şöyle dedi: "Her iki sanık Van ve Diyarbakır nüfuslarına kayıtlı olduğu dikkate alındığında sanıkların memleketlerinin Türkiye'nin doğu tarafından olduğu anlaşılmakla toplumumuzun özellikle doğu bölgesindeki gelenek görenekler dikkate alındığında sanık K.K'nin eniştesi yokken diğer sanık S.A.'yı eniştesinin evine götürmesinin olağan hayat tecrübelerine uyumlu olmadığı ortadadır. Böyle olunca sanıkların gösteriye katılmadıklarına ilişkin savunmalarına mahkememizce itibar edilmeyerek sanıklar K.K ve S.A'nın cezalandırılmasına karar verilmiştir."

AVUKATTAN AÇIKLAMA: EN YOBAZ TOPLUMLARDA BİLE OLMAZ

Cumhuriyet’in haberine göre yargılananların avukatı Metin Polat ise "Ceza vermek için kendilerince delil üretmeye çalışmışlar. İstinaf dilekçemde bu tür görüşlerin en gerici en yobaz, bağnaz toplumlarda bile olmadığını insanların her zaman ablalarının evine gidip gelebildiğini belirttim. Tamamen yanlı, taraflı, siyasi konjonktüre uygun olarak bu şekilde ceza verme amacıyla gerekçelendirmede bulunmuşlar" dedi.
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