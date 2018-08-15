Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme Brunson'un talebini reddetti... Ama açık kapı bıraktı /15 Ağustos 2018 11:34

Mahkeme Brunson'un talebini reddetti... Ama açık kapı bıraktı

İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD 'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatının yaptığı itiraz reddedildi.

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ABD'li papaz Brunson'un ev hapsine itiraz talebini reddeden 2. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bu mahkemenin kararı 2-3 gün içinde vereceği bildiriliyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Brunson hakkında haftasonu 'bir gelişme yaşanabileceği'ni yazmıştı.
ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme talebi, bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bu mahkemenin kararını 2-3 gün içerisinde verebileceği bildiriliyor.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Brunson hakkında hafta sonu "bir gelişme yaşanabileceği"ni yazmıştı.

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