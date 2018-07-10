Mahkeme, Almanya'da bulunan Can Dündar'ı Belçika'dan istiyor

MİT TIR'ları davasının sanığı olarak yargılanırken yurt dışına çıkan gazeteci Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.





Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, MİT TIR’ları haberinde gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' iddiasıyla Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmasının ardından dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.





Mahkeme heyeti, davaya ilişkin hazırladığı tensip tutanağında, Can Dündar'ın "kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğunu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığını" belirterek, Dündar'ın gıyaben tutuklanmasına karar verdi.





BELÇİKA'DAN İADESİ İÇİN ADALET BAKANLIĞI'YLA YAZIŞMA YAPILACAK





Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmeden heyet, Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasını karara bağladı.





Heyet, Yargıtay'ın bozma ilamında bahsi geçen Cumhuriyet gazetesinde söz konusu haberin çıkmasının ardından Suriye Arap Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri'ne sunulan 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektubun bir örneği ile varsa tercümesinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden istenmesine, ayrıca mektup ve tercümesinin araştırılarak varsa birer örneğinin gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na da yazı yazılmasına karar verdi.





Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın da 7 Mayıs'ta yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı