Samanyolu Haber /Gündem / "Mağdur yok" diyenler iyi okusun! /27 Aralık 2016 11:17

"Mağdur yok" diyenler iyi okusun!

"Boğaziçi Üniversitesi Kimya mezunuyum. Yüksek lisansımı da aynı üniversitede yaptım. ABD'den Türkiye'ye doktora için belge alabilmek adına döndüm. Ama babamın kitapları yüzünden tutuklandım."

Güzel âkıbet, müttakîlerindir!.

Boğaziçi mezunuydu ve ABD'de doktora yapıyordu...

15 Temmuz sonrası başlayan cadı avı korkunç boyutlara ulaşmış vaziyette.

Sadece geçen hafta Hizmet Hareketi'ni hedef alan baskınlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Tutuklamaların hukuksuzluğu ise artık su götürmez bir gerçek. Mağdur mektupları herşeyi anlatıyor. Gazeteci Tarık Toros tr724'teki köşesinde o ibretlik hikayelerden birini yayınladı. 2016 Türkiye'sinde ABD'de doktora yapan bir kadın bakın niye tutuklanmış:

Boğaziçi Üniversitesi Kimya mezunuyum. Yüksek lisansımı da aynı üniversitede yaptım. Geçen yıl aynı üniversiteden mezun erkek arkadaşımla evlendim. Sonra, doktora yapmak için ABD Arizona eyaletine yerleştik. Doktora yapacağım üniversite, referans mektubu istedi. Boğaziçi hocalarından referans mektubu almak üzere 2016 Ağustos ayında Türkiye’ye geldim. Kâbus dolu günlerim, uçaktan indiğim anda başladı. Öncelikle sebepsiz yere pasaportuma “kayıp/zayi” damgası vurularak pasaportum iptal edildi. Hakkımda hiçbir dava soruşturma vs yok. İstanbul’da kimsem yok, fakat babama ait eşyalı boş bir dairemiz var. Babam 3 yıldır Sırbistan’da yaşıyor. Oraya yerleşti, ticaret yapıyor. Giderken “belki bir gün geri dönerim” ya da “yaz aylarında gelirsem kalırım” diye evini satmadı. Kiraya da vermedi, boş tutuyor. Havalimanında taksiye binip o evin yolunu tuttum. Kapıyı açıp içeri girmemle “Terörle Mücadele” ekiplerinin evi basması bir oldu. Güya babam aranan kişilerden biriymiş. Evin ışıkları yanar yanmaz ihbarla polis evi bastı. Kendimi izah etmeye çalışsam da nafileydi. Babama ait kitaplar yüzünden gözaltına alındım ve tutuklandım. Üstelik o kitapların eve konulduğu tarihte bunlar suç değil. Kadere bakın. Eğitimini tamamlamaktan başka düşüncesi olmayan, hayatının baharında gencecik bir kadın cezaevinde çürümeye terk edildi.
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