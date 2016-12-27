"Mağdur yok" diyenler iyi okusun!

Boğaziçi mezunuydu ve ABD'de doktora yapıyordu...







15 Temmuz sonrası başlayan cadı avı korkunç boyutlara ulaşmış vaziyette.





Sadece geçen hafta Hizmet Hareketi'ni hedef alan baskınlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.





Tutuklamaların hukuksuzluğu ise artık su götürmez bir gerçek. Mağdur mektupları herşeyi anlatıyor. Gazeteci Tarık Toros tr724'teki köşesinde o ibretlik hikayelerden birini yayınladı. 2016 Türkiye'sinde ABD'de doktora yapan bir kadın bakın niye tutuklanmış:



