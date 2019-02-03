Samanyolu Haber /Gündem / Mağdur Emekçiler Platformu kuruldu ve You Tube kanalı açıldı /03 Şubat 2019 23:04

Mağdur Emekçiler Platformu kuruldu ve You Tube kanalı açıldı

İngilizce adıyla Victim Laborers Platform olan Mağdur Emekçiler Platformu kuruldu ve You Tube kanalıyla bilgilendirme yapmaya başladı.

SHABER3.COM


Cihan Memur Sendikaları Konfederasyonu  ve Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu meşru faaliyetleri bahane edilerek yüz binlerce kişi mağdur edildi. Hukuksuz bir şekilde KHK'lar ile yüzlerce sendika kapatıldı . Sendika yöneticileri hapse atıldı  Bir kısmı da yurt dışında yaşamak zorunda bırakıldı..Türkiye'de hapse cezasından kurtulanlar da işsiz bırakılıp açlığa mahkum edildi. KHK'yla kapatılan Cihan-Sen ve Aksiyon İş sendikalarının yönetici veya üyesi olmuş bir grup eski sendikalı, hukuki ve yasal sendikal faaliyetleri suçmuş gibi gösterenlere karşı yeni bir mücadele başlattılar. Türkiye'deki, hukuka erişimi engellenen , kanunsuz şekilde hapse atılan binlerce çalışanlar adına seslerini duyurmaya çalışıyorlar. 

www.sendikalhaklar.com adıyla internet sitesi açan platform üyeleri bir de you tube kanalı kurdular. Akıllarda kalan sorulara cevap vermeyi amaçlayan Platform üyeleri daha fazla mağdura ulaşmayı hedefliyorlar 


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