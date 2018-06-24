Samanyolu Haber /Gündem / Mafya liderinden teşvik: Para cezanızı ben öderim, rahat olun /24 Haziran 2018 14:38

Mafya liderinden teşvik: Para cezanızı ben öderim, rahat olun

Mafya lideri Sedat Peker, seçmenleri suça teşvik etti.

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Peker, Twitter hesabından 'Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim' paylaşımında bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasaklandı. Bu nedenle seçmenlerin oy kabinine akıllı telefonla girmelerine de izin verilmiyor. 

Ancak YSK'nin bu kararı çete reisi Sedat Peker'i durduramadı. Peker, Twitter hesabından 'Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim' paylaşımında bulundu. 

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