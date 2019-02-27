Maduro’ya destek verenleri dünyadan tecrit edeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu destek veren ülkeleri dünyadan tecrit etmekle tehdit etti.



13 Latin Amerika ülkesi ile Kanada’nın teşkil ettiği Lima Grubu Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplandı. Toplantıda söz alan Pence, Maduro'nun görevi bırakması için her ihtimalin masada olduğunu söyledi.

PENCE: EKONOMİK BASKILAR SONUÇ VERECEK

Ekonomik ve diplomatik baskıların yumuşak bir geçişe imkân vermesini ümit ettiğini kaydeden ABD Başkan Yardımcısı Pence, “Maduro'ya destek veren ülkeler dünya arenasından tecrit edilecek.” dedi.

Kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden Meclis Başkanı Juan Guiado'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini ileten Pence, Maduro'nun yakın çevresine ilave müeyyideler getireceklerini de ilan etti.

Pence, “İnsanı yardımları engelleyenler cezasız kalmayacak.” dedi.

Rusya, Çin, İran ve Türkiye gibi az sayıda ülkenin destek verdiği Maduro, insani yardımları engellemek için Brezilya sınırını tamamen kapatmıştı.



