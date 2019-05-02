Samanyolu Haber /Dünya / Maduro darbe girişiminin ardından askerlerle birlikte yürüdü /02 Mayıs 2019 23:19

Maduro darbe girişiminin ardından askerlerle birlikte yürüdü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz gün ABD destekli bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri (FANB) ile yürüdü.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD desteğiyle kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun geçtiğimiz gün bir grup askeri yanına alarak yeni bir darbe girişimde bulunmasının ardından ordu ile birlikte yürüdü.

Ordunun her zamanki gibi bir arada durduğunu dünyaya gösterdiği için Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri'ne (FANB) teşekkür eden Maduro, “(FANB), kendilerini Washington’un dolarına satan darbe kışkırtıcılarının teşebbüsünü boşa çıkarmıştır" dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİN MERKEZ ÜSSÜNDEN SESLENDİ

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan Fuerte Tiuna'yı ziyaret eden Maduro, sağ kesimlerin hükümeti devirme girişimlerini ABD destekli silahları kullanarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Emperyalizm ile mücadele ettiklerinin altını çizen Maduro, “Darbeciler durdurulmalıdır, bugün test edilen sadakattir” ifadelerini kullandı.

?O anların video ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Maduro, silahlı güçlerin "bir arada ve anayasal düzene bağlı" olduğunu söyleyerek, "darbecilere ve yalancılara karşı ordunun moralinin yerinde olduğunu" vurguladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'daki darbe girişimine desteklerini açıklayarak, ülkeye karşı “tüm seçeneklerin masada olduğunu” söylemeye devam ediyor.

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, salı günü kendisini destekleyen askerlerle birlikte başkent Caracas’taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında toplanmıştı.

Öncesinde Guaido, Venezuela halkını ve orduyu sokaklara çıkarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirme planının son evresinin başladığını duyurmuştu.
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