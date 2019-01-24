Maduro 72 saat süre verdi

Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan etmesinin ardından Devlet Başkanı Maduro Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de halka hitap etti. Maduro, Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesine cevaben, "Bu başkanlık sarayına halkın oylarıyla geleli 20 yıl oldu. Biz, devlet başkanını seçen halkın oylarıyla burada olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla devlet başkanını yalnızca halk seçip halk geri alabilir" ifadelerini kullandı.







'LATİN AMERİKA ÜLKELERİNİ 'ARKA BAHÇESİ' HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞAN EMPERYALİST ABD'





Konuşmasında ABD'yi sert dille eleştiren Maduro, "Latin Amerika ve Karayip bölgesini ülkesinin 'arka bahçesi' haline getirmeye çalışan emperyalist ABD'nin müdahaleci politikalarına şahit olduk. ABD müdahalelerini artık istemiyoruz. Venezüella halkı darbeciliğe, müdahaleciliğe ve emperyalizme hayır diyor" şeklinde konuştu.





Maduro, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, muhalefete olan desteğine ilişkin şunları kaydetti: "ABD Başkan Yardımcısı Pence bir emir verdi ama başarısız oldular. Bu yüzden hür Venezüella halkı önünde, emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD'nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum. Bütün Venezüella halkını bu hür ve gerekli kararı desteklemeye çağırıyorum. Venezüella halkı olarak bu topraklara saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ne darbecilik ne de müdahalecilik… Venezüella barış, demokrasi ve bayındırlık istiyor. Venezüella'da iç karışıklığa ve şiddete yol açmak istemek ABD hükümetinin yaptığı oldukça büyük bir sorumsuzluktur."





