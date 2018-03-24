Samanyolu Haber /Gündem / Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı /24 Mart 2018 17:43

Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

Ekimde tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Katalonya'ya yönelik Madrid'in hışmı durulmuyor. Yurtdışına kaçan ayrılıkçı liderler için yine uluslararası tutuklama, zaten hapistekilere ilaveten 5 Katalan lider için daha tutuklama kararı çıktı. Sokağa dökülen Katalanlar polisle çatıştı.

SHABER3.COM

Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya bölgesi özerk yönetiminden 25 liderin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdi.
Bu suçlamalardan suçlu bulunmaları halinde Katalan liderler 30 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA YOLU KAPALI

İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena, 5 Katalan lider hakkında daha tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararı kefaletle serbest bırakılmalarını dışlıyor.

BAŞKAN ADAYINI HAPSE ATTILAR

Bunun sonucunda bugün Katalan meclisinde yapılması gereken özerk yönetim başkanlığı seçiminin adayı Jordi Turull ve Madrid'in bölgeye kayyım ataması sonucu görevden alınan eski Katalan Meclisi Başkanı Carme Forcadell, eski Katalan bakanlar Dolors Bassa, Josep Rull ve Raül Romeva tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:19