Madrid ile Katalonya arasında gerilim artıyor

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu engellemek için girişimlerini sürdürüyor. İspanya hükümet sözcüsü, Katalonya polisinin cuma gününden itibaren seçim lokallerinin kontrolünü üstleneceğini duyurdu. Başsavcılık da Katalonya polisine seçim lokallerinden sorumlu olan kişilerin tespit edilmesi, açılacak lokallerin kapatılması ve pazar gününe dek gözetim altında tutulması talimatını verdi.

Katalonya Polisi Mossos d'Esquadra’nın Sözcüsü başsavcılığın talimatının normal bir şekilde yerine getirileceğini duyurdu.

Referandumun işleyişi, büyük ölçüde özerk, ancak İspanyol yasalarına uymakla yükümlü Katalonya polisinin tutumuna bağlı. İspanya merkezi hükümeti, bunu kontrol altına alabilmek için hafta sonunda Katalan polisinin denetimini ele almış ve Mossos d'Esquadra'yı İspanyol jandarmasının (Guardia Civil) emrine bağlamıştı.



