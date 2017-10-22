Madrid Hükümeti Katalan hükümetini görevden aldı

Toplantıdan sonra basın mensuplarına konuşan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan liderin yasa dışı referandum düzenleyerek "hukuka karşı ve çatışmacı bir şekilde tek taraflı" hareket etmesinden dolayı Madrid yönetimin başka bir çaresi kalmadığını söyledi.

Senato'ya çağrı

Rajoy, Katalan hükümetini görevden almak ve yerel parlamentoyu lağvetmek için Senato'dan yetki talebinde bulunacağını söyledi ve "düzeni tekrar sağlamak" için Katalonya'nın kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. İspanya Başbakanı, Katalan hükümetinin yerine merkezî yönetimden bakanların atanması için Senato'ya öneride bulacağını açıkladı.

Kabine toplantısının ardından Barcelona'da Madrid yönetiminin kararını destekleyen kişiler tencere ve tavalara vurup, araçlarla korna çalarak gösteri yaptılar.

Katalan yetkililer, Rajoy'un açıklamasına karşı Barcelona'da öğleden sonra düzenlenecek protestolara Puigdemont'un da katılmayı planladığını açıkladı. Katalan hükümetinden bir sözcü, Puigdemont'un TSİ 22:00'de Madrid yönetimine bir yanıt vereceğini açıkladı.

Bundan sonra ne olacak?

Madrid yönetimi, sorunun üstesinden gelmek için ülkenin 1978 tarihli mevcut anayasasının 155'inci maddesini ülkenin tarihinde ilk kez işletmek istiyor.

Söz konusu madde, İspanya'daki özerk bölgelerin anayasal yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda merkezî yönetime, "genel çıkarlarını korumak adına gerekli önlemleri" alma yetkisi veriyor, ancak uygulanması için Rajoy'un partisinin çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'da bir oylama yapılması gerekiyor.

Puigdemont, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada 155'inci maddenin devreye sokulması durumunda referandum sonrası askıya alınan bağımsızlık ilanını yapacaklarını söylemişti.



