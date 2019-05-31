Samanyolu Haber /Gündem / Madende göçük:1 işçi göçük altında kaldı /31 Mayıs 2019 20:02

Madende göçük:1 işçi göçük altında kaldı

Zonguldak’taki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Göçük, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

SHABER3.COM

Kaçak olarak işletildiği öğrenilen maden ocağında çalışan işçilerden 2’si göçükte kaldı. İhbar üzerine ocağa AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yönlendirildi.

Zonguldak- Ankara Karayolu üzerindeki Gökgöl Mevkiinde kaçak olarak çalıştılan kömür ocağında bugün saat 18.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla kurtularak yardım istedi. İhbar üzerine ocağa AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yönlendirildi. 

Yaralı kurtulan işçiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. AFAD ekipleri ise göçükte mahsur kalan diğer işçi Erol Maraz´ın kurtarılması için çalışma başlattı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Madende göçük:1 işçi göçük altında kaldı Sonraki Haber >>

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:47