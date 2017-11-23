Maden ailesinin yürek yakan hikayesini yazdılar









Maden ailesinden geriye kalan ve basına yansıyan ilk fotoğraf. Anne Nur, çocukları Nadire, Bahar ve Feridun bir gezide.





RESMİ RAPORU YAYINLADILAR





Erdoğan rejiminin zulüm aracı KHK ile yokluğa mahkum edilen ve haklarında yakalama kararı verilen 3 çocuklu ailenin hukuki güvence sağlamak amacıyla Yunanistan'a geçmek isterken Ege sularında sona eren üzücü hikayelerine yer veren Vice, 10 gün boyunca haber alınamayan ailenin fertlerinden üçünün kısa aralıklarla Lesvos sahilinde cansız bedenlerine ulaşıldığını belirtiyor. Nadire(13) Nur(10) isimli iki kızı ve Feridun(7) isimli oğulları bulunan ailenin kendi imkanlarıyla Yunanistan'a geçmek isterken hayatını kaybettiği vurgulanıyor.





Yunan makamlarının Maden ailesiyle ilgili resmi kayıtlarına da yer veren Vice, şu ifadelerde bulunuyor:





''7 Kasım günü sabahı Lesvos'un Mithymna limanı açıklarında küçük bir çocuk bedeni bulundu. Üzerinde kırmızı ceket, kahverengi pantolon, botlar ve turuncu bir can yeleği vardı. İki gün sonra Mantamados Lesvos açıklarında bu sefer başka bir çocuğun cansız bedenine rastlandı. Mavi bir pantolon ve mavi ayakkabılar giyen çocukla birlikte 40'lı yaşlarda babaları da sahile çıkarıldı. Üzerinde kot pantolonu bulunan adamın bulunduğu tarih 11 Kasım'dı. Baba ve iki çocuğunun naaşları buradan Mytilene hastanesine götürüldü. Daha sonra bulunan ailenin büyük kızı Nadire'ninse tespitlere göre 10 gün suda kaldığı tahmin ediliyor. ''





Yunanistan'da bulunan gazeteci Cevheri Güven ve eşiyle de bağlantıya geçen gazeteci Koukoumakas, Güven'in verdiği bilgiye göre Ege'de hayatını kaybeden ailenin yakınlarının kendilerinden 1 Kasım'dan bu yana haber alamadıklarını söylediğini, ancak korktukları için gazetecilerle bağlantıya geçmekten çekindiklerini belirtti.





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