Samanyolu Haber /Gündem / Maden ailesinin yürek yakan hikayesini yazdılar /23 Kasım 2017 15:20

Maden ailesinin yürek yakan hikayesini yazdılar

Dünyaca ünlü haber portalı Vice Yunanistan'a geçmeye çalışırken tekneleri alabora olduğu için hayatını kaybeden Maden ailesini anlattı.

SHABER3.COM

Vice Yunanistan servisi'nden Kostas Koukoumakas imzasıyla yayınlanan haberde hizmet hareketiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarılan baba Hüseyin maden ve anne Nur Maden'in kısa hikayeleri anlatılıyor. 


Maden ailesinden geriye kalan ve basına yansıyan ilk fotoğraf. Anne Nur, çocukları Nadire, Bahar ve Feridun bir gezide.

RESMİ RAPORU YAYINLADILAR

Erdoğan rejiminin zulüm aracı KHK ile yokluğa mahkum edilen ve haklarında yakalama kararı verilen 3 çocuklu ailenin hukuki güvence sağlamak amacıyla Yunanistan'a geçmek isterken Ege sularında sona eren üzücü hikayelerine yer veren Vice, 10 gün boyunca haber alınamayan ailenin fertlerinden üçünün kısa aralıklarla Lesvos sahilinde cansız bedenlerine ulaşıldığını belirtiyor. Nadire(13) Nur(10) isimli iki kızı ve Feridun(7) isimli oğulları bulunan ailenin kendi imkanlarıyla Yunanistan'a geçmek isterken hayatını kaybettiği vurgulanıyor.

Yunan makamlarının Maden ailesiyle ilgili resmi kayıtlarına da yer veren Vice, şu ifadelerde bulunuyor:

''7 Kasım günü sabahı Lesvos'un Mithymna limanı açıklarında küçük bir çocuk bedeni bulundu. Üzerinde kırmızı ceket, kahverengi pantolon, botlar ve turuncu bir can yeleği vardı. İki gün sonra Mantamados Lesvos açıklarında bu sefer başka bir çocuğun cansız bedenine rastlandı. Mavi bir pantolon ve mavi ayakkabılar giyen çocukla birlikte 40'lı yaşlarda babaları da sahile çıkarıldı. Üzerinde kot pantolonu bulunan adamın bulunduğu tarih 11 Kasım'dı. Baba ve iki çocuğunun naaşları buradan Mytilene hastanesine götürüldü. Daha sonra bulunan ailenin büyük kızı Nadire'ninse tespitlere göre 10 gün suda kaldığı tahmin ediliyor. ''

Yunanistan'da bulunan gazeteci Cevheri Güven ve eşiyle de bağlantıya geçen gazeteci Koukoumakas, Güven'in verdiği bilgiye göre Ege'de hayatını kaybeden ailenin yakınlarının kendilerinden 1 Kasım'dan bu yana haber alamadıklarını söylediğini, ancak korktukları için gazetecilerle bağlantıya geçmekten çekindiklerini belirtti.

Samanyoluhaber.com
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maden ailesinin yürek yakan hikayesini yazdılar Sonraki Haber >>

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

Her şeyin sahibine iltica

Her şeyin sahibine iltica

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:49:54