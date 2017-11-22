Maden ailesinin hüzünlü hikayesi

Türkiye’den Yunanistan’ın Midilli adasına geçip iltica etmeye çalışırken Ege Denizi’nde kaybolan ailenin üç çocuğunun cesedine ulaşıldı. Öğretmen anne baba ve çocuklarının boğulma hikayesi Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandırdı.







Ayrıntılarına Aktifhaber‘in ulaştığı bilgilere göre Hüseyin Maden 40 yaşında bir fizik öğretmeni. Eşi Nur Maden ise 36 yaşında Ana Sınıfı öğretmeniydi. Kastamonu’da yaşayan ailenin Nadire(13) Nur(10) isimli iki kızı ve Feridun(7) isimli bir oğlu vardı.





Kamuda görevli Hüseyin Maden, 15 Temmuz sonrası çıkartılan KHK ile mesleğinden ihraç edildi. Ardından Gülen cemaati ile bağları nedeniyle Hüseyin ve Nur Maden hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İkisinin de tutuklanıp çocuklarının yalnız kalma korkusuyla aile polisten saklanmaya karar verdi.





Ancak önceki gün Midilli Adası’nın Lesvos Plajı’na üç çocuk cesedi vurdu. İki kız ve bir erkek çocuk cesediydi. Yunan polisinin verdiği yaş bilgileri Mağden ailesinin bilgilerine uyuyordu. Mülteci kamplarında da sözkonusu aileden iz yoktu.

DEFNEDİLDİLER

Çocukların cesetlerinin deniz suyundan etkilenmiş olması nedeniyle DNA örneklerinin alınmasının ardından defnedildiği belirtiliyor. Geride kalan akrabaları Yunanistan’a gelmek için yoğun uğraş verseler de henüz vize engelini aşabilmiş değiller.

BAŞARILI BİR ÖĞRETMEN

Hüseyin Mağden Başarılı bir Fizik Öğretmeniydi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde TÜBİTAK’la birlikte yürüttüğü Bilim Fuarlarına ilişkin detaylar hala duruyor.





Resmi sitede konu şöyle duyuruluyor: “Fizik Öğretmenimiz Hüseyin Maden tarafından yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Öğretmen ve öğrencilerimizin özverili çalışmaları sonucunda 22 -23 Mayıs 2015 tarihinde yapıldı.”

NEDEN TÜRKİYE’Yİ TERK ETTİ

Hüseyin Maden’in arkadaşlarının verdiği bilgilere göre yaşı daha 40 olmasına rağmen ağır sağlık problemleriyle boğuşuyordu. Böbrek, karaciğer ve dalağından defalarca ameliyat olmuştu. Bu nedenle tutuklanırsa cezaevinde diğer pek çok öğretmen arkadaşı gibi sağlık durumunun kötüleşip hayati tehlike oluşturmasından endişe ediyordu. Ayrıca eşi hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı ve üç çocuğunun hem annesi hem de babasından kopartılması kabul edilebilir bir durum değildi.

Hüseyin Maden’in işten atılıp mal varlığına el konulması sonrası ekonomik durumu da oldukça kötü gitmekteydi. Aile saklandığı için çocuklarının eğitim alabilmeleri de mümkün olmuyordu. Tüm bu nedenlerle Türkiye’de sosyal ölüme mahkum edilen aile riskleri göze alarak Yunanistan’a doğru yola çıktı.





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