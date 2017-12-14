15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avından ve Erdoğan rejiminden kaçan Hüseyin ve Nur Maden Ailesi’nin dramı gündemden düşmüyor. En son HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Maden ailesinin dramını gündeme getirdi...





'Maden ailesi bu ülkenin, bu Parlamentonun utancıdır' diyen Yıldırım sözlerini söyle sürdürdü:





' Hüseyin Maden bir öğretmendi, eşi öğretmendi; 3 çocuğuyla birlikte Ege Denizi'nin ortasında eğer can verdiyse ve hâlâ bir kısmının cenazesi bulunmadıysa onun utancı şu Meclisin üzerindedir, siyasi iktidarın üzerindedir. Yargıya verelim. Ne olacak? Hüseyin Maden ailesi yargıya gittikten sonra yaşamayan hiçbir ferdiyle birlikte adalet tecelli edebilir mi? Ne yargısı? Boğazına kadar siyasetin baskısı altına girmiş olan yargıdan söz ediyoruz biz burada.'

