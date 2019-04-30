Samanyolu Haber /Dünya / Macron'un "Sarı Yelekliler" paketinin maliyeti bakın ne kadar oldu /30 Nisan 2019 22:15

Macron'un "Sarı Yelekliler" paketinin maliyeti bakın ne kadar oldu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Sarı Yelekliler" protestolarını yatıştırmak için açıkladığı önlem paketlerinin toplam maliyeti 17 milyar euroyu buldu.

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Fransa'da Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin aylardır devam eden "Sarı Yelekliler" protestolarına cevaben açıkladığı önlem paketlerinin toplam maliyetine dair bilgi verdi. France 2 televizyonuna konuşan Le Maire, söz konusu önlemlerin toplam maliyetinin 17 milyar euroyu bulduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon yaklaşık altı aydır süren protestoları yatıştırmak amacıyla geçen hafta 5 milyar euroluk vergi indirimi sözü vermişti. Macron, düşük gelirli emeklilerin maaşlarına yapılması planlanan ancak hayata geçirilmeyen zammı da uygulama vaadinde bulunmuştu. Maliye Bakanlığı, bu kararın maliyetinin 1,4 milyar olacağını tahmin ediyor. Asgari emekli maaşının 1000 euroya yükseltilmesi kararının da Macron'un açıkladığı son paketin maliyetini 7 milyar euro civarına çıkarması bekleniyor.

Macron, Sarı Yelekliler tarafından her Cumartesi günü düzenlenen protestoları ve düşük gelirli işçilerin tepkisini dindirmek için geçen aralık ayında da yaklaşık 10 milyar euro değerinde bir önlem paketi açıklamıştı.

Maliye Bakanı Le Maire, "Vergi kesintileri büyük oranda, kısılacak olan kamu harcamalarından finanse edilecek" dedi.

Fransız bakan, söz konusu kararların getireceği mali rahatlamadan ağırlıklı olarak en düşük iki vergi dilimindeki vatandaşların faydalanacağını söyledi. Le Maire, alınan kararlar neticesinde hane halkı başına düşen yıllık vergi kesintisinin 180 ila 350 euro olmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Fransız hükümeti, kamuoyunda "Sarı Yelekliler önlemleri" olarak adlandırılan bu kararları altı aylık bir yol haritası doğrultusunda uygulayacağını açıkladı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, söz konusu planın hazırlanması için bakanlarla bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, alınacak önlemlerin birçoğunun yaratacağı mali yükün, ülkedeki çok sayıda şirketin şu ana kadar faydalandığı yasal boşlukların kapatılmasıyla hafifletileceğini yineledi. Philippe ayrıca, "Sabırsızlığı ve çabuk hareket edilmesi yönündeki arzuyu anlıyorum. Ama biz hem çabuk hem de doğru şekilde hareket etmek zorundayız" dedi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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