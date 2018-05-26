Samanyolu Haber /Gündem / Macron'un elektriğini ve suyunu kestiler, kapının önüne çöp bıraktılar /26 Mayıs 2018 17:32

Macron'un elektriğini ve suyunu kestiler, kapının önüne çöp bıraktılar

Fransa'nın başkenti Paris'te sendika üyesi göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi La Republique En Marche Genel Merkezi'ne girerek elektrik ve suyu kesti. Kapının önüne de çöp döktüler.

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PARİS'te Fransız Confederation General du Travail (CTG) sendikasının çağrısı üzerine 100'den fazla temizlik, demiryolu ve lağım işçisi Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi La Republique En Marche genel merkezine girerek eylem yaptı. Sendika üyeleri, Paris'in Opera bölgesi bulunan genel merkezdeki elektrik ve suyu keserek, tepki amaçlı genel merkezin önüne çöp bıraktı. Kamu hizmetlerini savunmak adına gerçekleştirilen eylem sırasında gözaltına alınan iki sendikacının işine son verildi.
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