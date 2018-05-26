Macron'un elektriğini ve suyunu kestiler, kapının önüne çöp bıraktılar





PARİS'te Fransız Confederation General du Travail (CTG) sendikasının çağrısı üzerine 100'den fazla temizlik, demiryolu ve lağım işçisi Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi La Republique En Marche genel merkezine girerek eylem yaptı. Sendika üyeleri, Paris'in Opera bölgesi bulunan genel merkezdeki elektrik ve suyu keserek, tepki amaçlı genel merkezin önüne çöp bıraktı. Kamu hizmetlerini savunmak adına gerçekleştirilen eylem sırasında gözaltına alınan iki sendikacının işine son verildi.