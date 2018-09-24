Macron'dan New York'ta ‘Hiper Aktif’ diplomasi

Genel Kurul için New York'a uçan Macron, BM nezdinde diplomatik açıdan ağırlığını koymak ve Fransa'nın Suriye ve İran gibi dosyalarda kaybettiği rolü yeniden kazanmak için 8 bakanla birlikte New York'a adeta çıkarma yapmaya hazırlanıyor.







Elysee diplomatlarının tanımladığı gibi, "hiç görülmeyen bir diplomatik güçle hiper aktif" bir politika izlemeye hazırlanan Macron, iç politika krizleriyle uluslararası alanda zayıflayan Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin boşalttığı yeri doldurmayı hedefliyor. Macron, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in katılmadığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iç politikada zor günler geçirdiği bir dönemde Genel Kurul'un en etkili ülkesi olmayı planlıyor.





Trump ile İran, Suriye ve ticaret savaşlarını konuşacak





Elysee kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Macron, New York'a ulaşır ulaşmaz önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz Nisan ayında Trump'ı "ABD'nin İklim Anlaşması'ndan ve İran ile varılan Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi" kararlarından vazgeçirmeye çalışan Macron, başarısız olduğu bu girişimi bir kez daha deneyecek. Trump ile 45 dakika sürecek görüşmede Macron, iklim ve İran dosyalarının yanı sıra Trump'ın dünyaya açtığı ticaret savaşını da gündeme getirecek.





Macron'un New York temaslarında en çok önem verdiği konu ABD ile yaşanan İran krizi olacak. Genel Kurul vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya gelecek olan Fransa Cumhurbaşkanı, Washington ve Tahran arasında köprü/arabulucu rolünü üstlenmek istiyor. Elysee Sarayı diplomatları, Trump'ın Genel Kurul'da İran'a sert vurmasını beklediklerini ancak bu konuda zor da olsa adım atmak için her türlü diplomatik dili kullanacaklarını belirtiyor. Suriye konusu da görüşmenin ağırlıklı konuları arasında yer alacak.





"Dünya ticaretine yeni kurallar" önerisi





ABD'nin Çin'den Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine kadar uyguladığı yeni gümrük vergileriyle yaşanan krizin çözümü için geniş kapsamlı bir proje önerecek olan Macron, Trump'a dünya ticareti kurallarının modernleştirilmesini ve yeniden belirlenmesini içeren bir plan sunacak. New York'ta AB adına da konuşacak olan Fransa lideri, Dünya Ticaret Örgütü ile bu konuda ortak bir çalışma yürütülmesini ve ABD'nin uluslararası ticaret içinde yer almasını sağlayacak yeni düzenlemeler getirilmesini önerecek.





Macron, Birinci Dünya Savaşı sonunda 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasının 100. yıldönümü kutlamaları için Trump'ı Paris'e davet edecek.





Zirve süresince ikili diplomatik görüşmeler de gerçekleştirecek olan Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfatah El-Sisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.





Macron, Salı günü de BM Genel Kurulu'na hitap ederek, çok taraflı bir dünya modelini savunacak; 26 Eylül Çarşamba günü de, "yeryüzü şampiyonu" ve "iklim şampiyonu" ünvanını alacağı "One Planet Summit" adlı çevre zirvesine katılacak.