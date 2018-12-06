Samanyolu Haber /Dünya / Macron'a destek resmen eridi /06 Aralık 2018 21:51

Macron'a destek resmen eridi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a olan halk desteği, son bir ayda 3 puan azalarak yüzde 18'e düştü.

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Macron'a bir önceki ay yüzde 21 seviyesinde olan halk desteği, Sarı Yelekliler'in gösterileri sırasında 3 puan düşerek yüzde 18'e geriledi.

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Macron'ın imajına zarar veriyor. Araştırma şirketi YouGov'un CNews ve The Huffington Post için yaptığı ankete göre, akaryakıt zammına tepki olarak başlayıp Macron yönetimine öfkeye dönüşen protestolar sırasında Cumhurbaşkanının imajı ciddi zarar gördüğü belirtildi.

MACRON'A DESTEK SON 2 AYDA 7 PUAN KAYBETTİ

Yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla 28-29 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette, Macron'a olan halk desteği, bir ay öncesinde yüzde 21 iken, gösterilerin de etkisiyle 3 puan gerileyerek yüzde 18 olarak ölçüldü.

Yüzde 18'lik oran ile seçildiği günden bu yana en düşük halk desteği seviyesine gerileyen Macron, son 2 ayda 7 puan kaybetmiş oldu.
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