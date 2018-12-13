Macron'a destek en düşük seviyede

Ipsos araştırma şirketi tarafından Le Point dergisi için yapılan ankete göre, Macron'a olan destek Sarı Yelekler'in gösterileri sırasında yüzde 20'ye geriledi. Akaryakıt zammına tepki olarak başlayıp Macron yönetimine öfkeye dönüşen protestolar nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın imajının ciddi zarar gördüğü belirtilen araştırmada, Fransa liderine halk desteğinin gösterilerin etkisiyle son ayda 6 puan gerilediği, ankete katılanların yüzde 76'sının Macron'un politikasını olumsuz değerlendirdiği belirtildi.



