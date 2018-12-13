Samanyolu Haber /Dünya / Macron'a destek en düşük seviyede /13 Aralık 2018 20:10

Macron'a destek en düşük seviyede

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a olan halk desteği, seçildiği günden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Ipsos araştırma şirketi tarafından Le Point dergisi için yapılan ankete göre, Macron'a olan destek Sarı Yelekler'in gösterileri sırasında yüzde 20'ye geriledi. Akaryakıt zammına tepki olarak başlayıp Macron yönetimine öfkeye dönüşen protestolar nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın imajının ciddi zarar gördüğü belirtilen araştırmada, Fransa liderine halk desteğinin gösterilerin etkisiyle son ayda 6 puan gerilediği, ankete katılanların yüzde 76'sının Macron'un politikasını olumsuz değerlendirdiği belirtildi.

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