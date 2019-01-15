Macron'a 53 milletvekilinden SDG çağrısı

Fransa Parlamentosu'nda farklı siyasi gruplardan 53 milletvekili, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik saldırı tehditlerine karşı Cumhurbaşkanı Macron’a "Kürt müttefiklerimizin katledilmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.







Yedi siyasi gruptan vekillerin destek verdiği çağrıda, Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransa hükümetinden Suriye’deki Kürt güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri’ne (QSD) desteğini arttırması istendi.





Macron daha önce konuyla ilgili olarak "gereğinin yapılacağı" açıklamasını yapmıştı. Fransa'nın önümüzdeki aylarda Suriye'ye ek asker göndereceği tahmin ediliyor.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından Fransa, QSD ile işbirliği içinde ülkedeki askeri varlığını sürdüreceğini duyurmuştu.





Fransa’yı Kürt güçlere destek konusunda daha fazla dahil olmaya çağıran vekiller, Macron'dan şu taleplerde bulundu:







-Suriye Kürtlerinin, ‘uçuşa yasak bölge’ kapsamında uluslararası güvenceye alınması için BM Güvenlik Konseyi’ne başvurulmalı,





-Rojava güçlerinin, Türkiye gibi bir gücün saldırısı dahil olmak üzere tüm koşullarda operasyonel hava savunma sistemlerine sahip olabilmeleri sağlanmalı,





-PKK'yı terörist örgütler listesinden çıkararak, müzakereli bir çözüm için çalışılmalı. Türkiye’de aralarında HDP’li vekil Leyla Güven’in de olduğu 10 bin siyasi tutsağın açlık grevinde olduğu koşullarda, Fransa’nın muhaliflerin demokratik haklarının garantiye alınması amacıyla Türkiye hükümeti üzerinde baskı yapması aciliyet arz ediyor.