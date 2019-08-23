Macron, Türkiye'yi tehdit etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos ile basın toplantısı düzenledi.







Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Macron, Miçotakis ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yi hedef alarak, "Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz, zayıflık göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.





Fransa Cumhurbaşkanı Macron (sağda), Yunanistan'da temmuzda yapılan erken seçimde iktidara gelen Miçotakis'i, Elysee Sarayı'nda ağırladı.





“ZAYIFLIK GÖSTERMEYECEĞİZ"





Sputnik’in haberine göre, Macron, görüşme öncesi düzenledikleri ortak basın açıklamasında Miçotakis ile Avrupa Birliği ve Yunanistan’ı ilgilendiren pek çok konuyu ele alacaklarını dile getirdi.





Macron, "Elysee Sarayı’nda Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye’nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz." dedi.





"Fransa, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyecek." diyen Macron ayrıca "Zayıflık göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.