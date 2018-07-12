Macron, Trump'ın hedef aldığı Merkel'in yanında yer aldı...

Bloomberg'in aktardığına göre Trump ile yapılan görüşme sırasında Macron'a, ABD Başkanı'nın bu sözlerine katılıp katılmadığı soruldu. Macron ise soruya ‘hayır' yanıtını verdi.

Diğer yandan görüşme sırasında Trump'ın da Fransız mevkidaşını överek, ‘onun arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğunu' söylediği öğrenildi.





Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın 'Almanya'nın Rusya'nın esiri haline geldiği' söylemi için kendisine sitem ederek, NATO için sadece Washington'un değil Almanya'nın da birçok şey yaptığını, Almanya'nın NATO'ya en çok harcama yapan ikinci ülke olduğunu söylemişti.