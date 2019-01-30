Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Mevcut Brexit anlaşması tekrar müzakereye açılamayacak /30 Ocak 2019 09:51

Macron: Mevcut Brexit anlaşması tekrar müzakereye açılamayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi.

SHABER3.COM

Macron, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada mevcut Brexit anlaşmasının en iyi anlaşma olduğunu ve tekrar müzakereye açılamayacağını dile getirdi.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetinde olduğunu ilettiği bildirilmişti.

May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada parlamentonun ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.
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