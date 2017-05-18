Macron kabinesini açıkladı

Fransa'nın Afrika'nın Sahel bölgesinde cihatçı gruplara, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle Savunma Bakanlığı da büyük önem taşıyor. Bu göreve Demokrat Hareket Partisi'nden, Avrupa Parlamentosu milletvekili Sylvie Goulard atandı.

11 kadın bakan atandı

İlk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı kabinenin yarısını kadınların oluturacağına dair bir söz verdi. Macron sözünde durdu. 22 kişilik kabinenin yarısını kadınlar oluşturuyor. Kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan Savunma Bakanlığı’na AP milletvekili Sylvie Goulard atandı. Sağlık, sosyal ve kültür bakanlıklarına kadın politikacılar atandı.

Bayrou Adalet Bakanı oldu





Macron'un kabinesinde Adalet Bakanı olarak ise merkezde yer alan Demokrat Hareket adlı siyasi partinin lideri François Bayrou atandı. Daha önce üç kere cumhurbaşkanlığı için yarışan Bayrou, son seçimlerde Macron'u desteklemişti. Uzun yıllar milletvekilliği yapan Bayrou, 1993-1997 yılları arasında Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.





Ekonomi Bakanlığı'na ise muhafazakâr siyasetçiler arasında yer alan Bruno Le Maire tayin edildi. 48 yaşındaki Le Maire, Cumhurbaşkanlığına aday olmak istemiş, ancak yeterli destek bulamamıştı. Daha önce çeşitli bakanlıklarda görev yapan Le Maire, 2007 yılında milletvekili seçilmiş, 2009 yılında da Tarım Bakanı olmuş, yaklaşık üç yıl bu görevi yürütmüştü.





Macron'un kabinesine çevre aktivisti ve eski televizyon sunucusu Nicolas Hulot Çevre Bakanı olarak atadı.