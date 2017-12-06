Samanyolu Haber /Gündem / Macaristan'da 'ilticacı Türk Halk Oyunları ekibi' bilmecesi /06 Aralık 2017 02:40

Macaristan'da 'ilticacı Türk Halk Oyunları ekibi' bilmecesi

Türkiye medyasında Salı günü geniş şekilde yer alan "Türk Halk Oyunları ekibinden 11 kişinin Macaristan'a iltica etmek istediği" haberi ile ilgili açıklama yapan Macar Göçmenlik Dairesi yetkilileri, kendilerine böyle bir iltica başvurusu yapılmadığını duyurdu.

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Türkiye'de yayınlanan haberlere göre, "Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu"na bağlı olarak Kasım ayı başlarında bir festivale katılmak için Budapeşte'ye gelen on altı kişinden on biri ülkeye geri dönmemiş ve Macaristan'dan iltica talebinde bulunmuştu.
Haber Macaristan medyasında da geniş şekilde yer buldu. Macar gazetecilerin konu ile sorularını yanıtlayan Macar Göçmenlik Dairesi yetkilileri, kendilerine böyle bir başvurunun gelmediğini vurgulamakla yetindiler.
Konu ile ilgili BBC Türkçe'nin temasa geçtiği Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte büyükelçisi Şakir Fakılı da bu konuda kendilerine ulaşan bilginin, Macar Göçmenlik Dairesinin açıklamasıyla sınırlı olduğunu belirtti. Fakılı, Anadolu Ajansı tarafından da yayınlanan bu açıklamanın gerçekleri yansıttığına inandığı söyledi.
Macar yasalarına göre bir iltica başvurusu, ülkenin hangi sınır kapısında veya hangi şehrinde yapılırsa yapılsın bundan Göçmenlik Dairesi yetkililerinin haberi olması gerekiyor. Yasalara göre, iltica başvurularının muhatabı Göçmenlik Dairesi.
Bu 11 kişinin nerede olduğu belli değil
Göçmenlik Dairesi yetkililerinin "bize böyle bir başvuru olmadı" yolundaki resmi açıklamasına karşın kafile mensubu 11 kişinin nerede olduğu belli değil.
Macaristan'a girerek aslında Schengen bölgesine geçmiş olan kayıp kafile mensuplarının, "iltica başvurusu yapmadan" başka bir ülkeye doğru yollarına devam etmiş olmalarının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.
Habere geniş yer veren Macar basını ise "Türkiye'den 11 kişinin böylesi yollarla yurtdışına kaçmasının" nedenleri üzerinde durdu ve olayı geçen yıl Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi sonrası ortaya çıkan olağanüstü hal dönemini hatırlatarak izleyicilere aktardı.
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