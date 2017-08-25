Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan, Hollanda Büyükelçisini geri çekti ve özür bekliyor /25 Ağustos 2017 13:23

Macaristan, Hollanda Büyükelçisini geri çekti ve özür bekliyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, ülkesinin Hollanda'daki büyükelçisini geri çektiğini açıkladı.

Macaristan, Hollanda Büyükelçisini geri çekti ve özür bekliyor

Péter Szijjarto bu kararı başkent Budapeşte'de düzenlediği bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Budapeşte yönetiminin bu kararının almasının nedeni ise Hollanda Büyükelçisinin bir Macar dergisine verdiği mülakat.

Macaristan'daki görev süresi sona eren Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema mülakatta, Avrupa Birliği fonlarının Macaristan'da var olan yolsuzluklara kaynak oluşturduğunu söylemişti.

Gajus Scheltema mülakatta ayrıca dolayısıyla AB'nin yolsuzluklara dayalı bir rejime dayanak olduğunu belirtmişti.

Scheltema Macaristan hükümetinin izlediği politikayı ve radikal İslamcı siyasetleri birbirine benzetmiş, her ikisinin de "toplumsal düşman yaratmayı" amaçladığını öne sürmüştü.

'Macaristan kum torbası değil'

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Macaristan her gelenin serbestçe yumruk atabileceği bir kum torbası değildir" dedi.

"Eğer Hollanda'nın Macaristan'la ilgili resmi politikası buysa, bizim de işte budur" diyerek Macaristan hükümetinin kararını özetleyen Szijjarto, Hollanda Macaristan'dan özür dileyene dek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilikler düzeyinde temsil olmaksızın süreceğini söyledi.

<< Önceki Haber Macaristan, Hollanda Büyükelçisini geri çekti ve özür... Sonraki Haber >>

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Roma'da mülteci krizi

Roma'da mülteci krizi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Savunmaya engel

Savunmaya engel
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:51