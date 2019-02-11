Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan göçmenlere bağlı kalmamak için çocuk teşvikini artırıyor /11 Şubat 2019 13:29

Macaristan göçmenlere bağlı kalmamak için çocuk teşvikini artırıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin geleceği göçmenlere bağımlı kalmaması amacıyla dört ya da daha fazla çocuğu olan annelerin ömür boyu gelir vergisinden muaf tutulacağını açıkladı.

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Macaristan'da doğan çocukların sayısını artırmak için bu adımı attıklarını açıklayan Orban, böylece ülkesinin geleceğinin göçmenlere bağımlı kalmayacağını savundu.

BBC Türkçe'nin haberine açıklanan diğer adımlar arasında üç çocuğu olduğu anda kesilmek üzere genç çiftlere faizsiz 36 bin dolar değerinde kredi sağlanması yer alıyor.
Orban, Batı'da doğum oranının düşmesine yönelik umudun göçe bağlandığını ancak Macaristan'da durumun böyle olmayacağını vurguladı:

‘BİZİM MACAR ÇOCUKLARA İHTİYACIMIZ VAR'

"Düşen her çocuk sayısı için yerine birinin geldiği ve böylece rakamların iyi olacağı belirtiliyor. Ancak Macar halkı farklı düşünüyor. Bizim rakamlara ihtiyacımız yok, bizim Macar çocuklara ihtiyacımız var."

Orban'ın ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdiği sırada ülkenin başkenti Budapeşte'de yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla hükümetine karşı protesto gösterileri düzenlendi.

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜK, NÜFUS AZALIYOR

Macar liderin konuşmasına en büyük alkış, doğum oranını yükseltmek için açıkladığı yedi maddelik planı sırasında geldi.
Hükümetinin planları arasında ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde 21 bin kreşin açılması, ülkenin sağlık sistemi için ekstra 2.5 milyar dolar harcanması, konut yardımlarının verilmesi ve yedi koltuklu araba alanlara devlet yardımının sağlanması yer alıyor.

Macaristan'ın nüfusu her yıl 32 bin kişi azalıyor.

Bir kadının hayatı boyunca doğurduğu çocuk sayısını hesaplayan doğurganlık oranının ortalaması Avrupa Birliği'nde 1.58 iken bu rakam Macaristan'da 1.45.
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