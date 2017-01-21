Samanyolu Haber /Dünya / Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü /21 Ocak 2017 13:05

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Macaristanlı öğrencileri taşıyan bir otobüsün İtalya'nın Verona kenti yakınlarında kaza yaparak yanması sonucu 16 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü


Fransa'ya tatile giden 14-18 yaş arası öğrencileri taşıyan otobüs, İtalya üzerinden Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye dönüyordu.

Otobüs, Cuma gecesi yerel saatle 23.00 civarında Verona kenti yakınlarındaki A4 otoyolundan çıktıktan hemen sonra bir köprü ayağına çarparak alev aldı.

İtalyan basınının aktardığı bilgilere göre 55 kişi taşıyan otobüsteki 16 kişi hayatını kaybetti, 39'u da yaralandı.

Kaza ile ilgili haberlerde, çarpmanın etkisiyle bazı çocukların otobüsten yola savrulduğu, kimisinin ise alev alan otobüste mahsur kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

10'u ağır olmak üzere, tüm yaralılar Verona yakınlarındaki hastanelere kaldırılırken öğrenci ailelerinin İtalya'ya doğru yola çıkmaya başladığı bildirildi.

Ansa ajansı, kazanın nedenlerinin araştırıldığını, otobüsün arıza yapması ya da şofürün rahatsızlanması ihtimali üzerinde de durulduğunu duyurdu.
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