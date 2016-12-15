Samanyolu Haber /Gündem / Maç yönetirken gözaltına alınan hakem ile ilgili karar /15 Aralık 2016 12:30

Maç yönetirken gözaltına alınan hakem ile ilgili karar

İzmir merkezli 5 ilde 3 dernek ve işadamlarına yönelik cadı avında gözaltına alınan 66 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Menemen İlçesi'nde yönettiği maç sonrası gözaltına alınan orta hakem Mustafa Samet Gacaroğlu da bulunuyor.

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Maç sırasında gözaltına alınan hakem hakkında karar

İzmir merkezli kapatılan Çalışkan Girişimci İş Adamları Derneği, Helezon Gençlik ve Spor Derneği ile Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptırma, Yaşatma, Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ne yönelik cadı avı kapsamında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 66’sı gözaltına alındı.

Yaklaşık 2 hafta boyunca emniyette gözaltında tutulan ve aralarında yönettiği Asarlık Gençlikspor- Dikili Belediyespor 1’inci Amatör Küme maçının ardından gözaltına alınan hakem Mustafa Samet Gacaroğlu’nun da bulunduğu 42 kişi adliyeye sevk edildi. 

12 kişi serbest bırakılırken, diğer 30 kişiyi tutuklanma ve adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. 

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan aralarında hakem Mustafa Samet Gacaroğlu’nunda bulunduğu 22 işadamı ve dernek üyesi tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Bank Asya'ya para yatırmak ve yasal dernek üyeliği suç gibi gösterildi.

Daha önce iki grup halinde adliyeye sevk edilen 23 işadamı ve dernek üyesinden 2’si tutuklanmış, 21’i ise serbest bırakılmıştı.

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