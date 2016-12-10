Samanyolu Haber /Gündem / Maç sırasında hakeme gözaltı /10 Aralık 2016 17:29

Maç sırasında hakeme gözaltı

Cemaat bağlantısı olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan hakem S.G., İzmir'deki maçta gözaltına alındı.

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İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı olan hakemin Hisarlık ile Dikili Belediye spor arasındaki maçta hakemlik yapacağını öğrenince operasyon için düğmeye bastı. 

Polis, Hakem S.G.'yi maç esnasında gözaltına aldı. Hakemin ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürüldü. 

Sabah kuşağında canlı yayınlanan bazı kadın programlarında cinayet suçunu itiraf edenleri gözaltına almak için bile programın bitmesini bekleyen polis, hakkında temelsiz bir suçlama bulunan hakemi maç esnasında saha ortasından gözaltına alıp götürdü. Polisin bu tavrı, maçı izleyenlerce uzun süre yuhalandı.


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