Binlerce üniversite adayının heyecanla beklediği Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçları açıklandı. Adaylar, LYS testlerindeki doğru ve yanlış sayısını, YGS ile LYS’deki puanları ve başarı sıralarını, Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleştirme puanları ve başarı sıralarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek. İşte LYS sonuçlarını öğrenebileceğiniz adres.





Yaklaşık 1.2 milyon adayın katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçları açıklandı. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuç ekranlarında adayların LYS testlerindeki doğru ve yanlış sayısı, YGS ile LYS’deki puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.