Samanyolu Haber /Gündem / LYS sonuçları açıklandı /12 Temmuz 2017 08:07

LYS sonuçları açıklandı

Üniversite tercihleri 18-26 Temmuz’da yapılacak

LYS sonuçları açıklandı

Binlerce üniversite adayının heyecanla beklediği Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçları açıklandı. Adaylar, LYS testlerindeki doğru ve yanlış sayısını, YGS ile LYS’deki puanları ve başarı sıralarını, Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleştirme puanları ve başarı sıralarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek. İşte LYS sonuçlarını öğrenebileceğiniz adres.

Yaklaşık 1.2 milyon adayın katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçları açıklandı. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuç ekranlarında adayların LYS testlerindeki doğru ve yanlış sayısı, YGS ile LYS’deki puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.
<< Önceki Haber LYS sonuçları açıklandı Sonraki Haber >>

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:13