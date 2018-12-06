Samanyolu Haber /Dünya / Lüksemburg'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak /06 Aralık 2018 13:12

Lüksemburg'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Lüksemburg, toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek dünyada toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM



Başbakan Xavier Bettel liderliğinde seçilen koalisyon hükümetinin planları çerçevesinde, tren, tramvay ve otobüslerdeki biletler önümüzdeki yaz kaldırılacak.

Uygulama yaklaşık 110 bin kişiyi ilgilendirecek. Bir çalışmada, sürücülerin 2016 yılında trafik sıkışıklığında ortalama 33 saat geçirdiği ileri sürüldü.

Ülke 600 bin nüfusa sahipken, Fransa, Belçika ve Almanya'da yaşayan yaklaşık 200 bin kişi Lüksemburg'da çalışmak için her gün sınırı geçiyor.

Lüksemburg’da bu yaz, hükümet 20 yaşın altındaki çocuk ve gençler için ücretsiz ulaşım imkanı sunuldu. Ortaokul öğrencileri kurumları ve evleri arasında ücretsiz servisler kullandı. 

2020 yılının başından itibaren tüm biletler kaldırılacak ve biletlerin toplanması ve bilet alımlarının denetlenmesinden tasarruf edilecek.

Trenlerdeki birinci ve ikinci sınıf bölümler hakkında ne yapılacağına dair bir karar henüz alınmadı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lüksemburg'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak Sonraki Haber >>

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Timsah dolu havuza düştü

Timsah dolu havuza düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:44