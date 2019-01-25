Samanyolu Haber /Dünya / Lüks aracı tutmak isterken altında kaldı /25 Ocak 2019 16:12

Lüks aracı tutmak isterken altında kaldı

Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı


Otolift ile kaldırılmış olan Rolls-Royce'un altına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu. Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken; bir işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı. Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak can verdi. Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı

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