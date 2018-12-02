Lucescu'dan ilk yorum: Umarım ilk maçta Fransa ile oynamayız

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan kura çekiminde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile H Grubu'nda eşleşen ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Grupların tamamı birbirine denk. Birbirinden çok farkları yok" dedi.







2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile karşılaşacaklarını aktaran Lucescu, "Kolay değil. Çok önemli bir takım. Oyuncularımız açısından Fransa'ya karşı oynamak çok önemli. Maçı kazanmak için sahaya çıkacağız ama sadece Fransa maçına önem vermek doğru değil. Bütün maçlar önemli. Bütün takımlarla oynayacağız. Umarım genç takımımız daha iyi performans ortaya koymaya başlar. Kendi takımlarında oynamaya başlamaları da çok önemli. Umarım ilk maçta Fransa ile oynamayız. En azından biraz daha üzerine koyarak grubun en iyi takımının karşısına çıkarız. İzlanda'yı da yakından tanıyoruz" diye konuştu.







Rumen teknik adam, grupta İzlanda'nın ikincilik için rakip olarak görülüp görülemeyeceğinin sorulması üzerine, "Takımlar arasında çok büyük ayrım yapmamak gerek. Bunlar büyük turnuvalar, kolay değil. Bütün maçlara konsantrasyon sağlamamız ve iyi hazırlanmamız lazım. Takım olarak bu maçlara hazırlanıp, kazanmamız lazım. Güçlü veya güçsüz ayrımı yapmadan bütün takımlara karşı galip gelmek çok önemli. Andorra, Moldova maçlarını kazanmamız gerek. İzlanda ve Fransa ile oynayacağımız maçlarda alacağımız puanlar da bize katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.





Türkiye ile İzlanda'nın son yıllarda sık karşılaştığını aktaran Lucescu, şöyle devam etti: "İzlanda ile birbirimizi tanıyoruz. Bu bir avantaj. Oyuncuları çok fazla değişmedi. Bunun için futbolcularını ve oynama şekillerini biliyoruz. Son Dünya Kupası'nda da 2 sene önceki performansı ortaya koyamadılar. Yaş ortalamaları 28-29'a çıktı. Yaşlanan bir takım. Fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Kazanabilmek için tüm maçlara iyi hazırlanmamız lazım. Hangi takım olduğu önemli değil, her maçı kazanmamız gerekiyor. Son 7 ayda yeni bir takım oluşturmaya, iyi futbol oynatmaya çalışıyoruz. Bazı maçları deneyimsizlikten veya bireysel hatalardan kaybettik. Kendi oyunumuzu sergilersek, diğer takımları domine edebiliriz."







Lucescu, gruptaki rakiplerinden Arnavutluk'un yabana atılmaması gereken bir takım olduğunu söyledi. Arnavutluk'un kendileri gibi yeni bir takım oluşturduğunu aktaran 73 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti: "Yeni bir turnuva başlıyor ve tamamen farklı bir atmosfer ile motivasyon olacak. Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli şeylerden biri bu. Farklı türde oyun stillerine sahip oyuncuları bir araya getiriyoruz. Arnavutluk da aynısını yapıyor. Onlar için de zorlu bir dönem. İtalya'da oynayan 8-9 oyuncuları var. İtalya ligi çok güçlü. Onları da yabana atmamak lazım. Andorra'nın küçük bir stadı var. Küçük statlarda bu tip takımlar baskı kurmaya çalışıyor. Bütün maçlar aynı düzeyde oynanmak zorunda. Fransa, İzlanda ve Arnavutluk'a karşı nasıl oynuyorsak diğer takımlara da aynı şekilde oynamamız lazım."







A Milli Takım'a yeni futbolcular katabileceğini dile getiren Lucescu, "Oyuncu arayışımıza devam edeceğiz. Oyuncularımızın bazıları kendi takımlarında çok fazla oynayamıyor. Disiplin veya sakatlık sorunları yaşayabiliyorlar. Kendi takımlarında oynarlarsa, onları alırız. Şu andaki durumda tecrübeli oyuncuları yeniden takıma çağırmaktansa, alttan yeni oyuncu getirmeye odaklandım. Becerikli ve genç futbolcular kendi takımlarında oynamıyorsa, tecrübeliler de kendi takımında oynamıyorsa, genç olanı tercih ederim" diyerek sözlerini tamamladı.





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