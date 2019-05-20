Samanyolu Haber /Spor / Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması geldi /20 Mayıs 2019 23:45

Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması geldi

Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesi sonrasında Beşiktaş'tan ayrılacak olmasının ardından Siyah Beyazlıları'ın yeni teknik direktörü olarak adı geçen Lucescu'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Süper Lig'de yeni hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun ismi iddialar arasında yer alırken tecrübeli teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı. Lucescu, "Beşiktaş’a gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine gelecek teknik direktör arayışları sürerken iddialar arasında yer alan Mircea Lucescu’dan dedikodulara yanıt geldi.

Türkiye’de olan Rumen çalıştırıcı, “Beşiktaş ile anlaştığım iddiaları doğru değil. Beşiktaş’a gitmeyeceğim. Şu anda Türkiye’deyim ve Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim.” ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlılarda Lucescu’nun yanı sıra Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Abdullah Avcı isimleri de teknik direktörlük koltuğu için adaylar arasında gösteriliyor.
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