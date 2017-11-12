Samanyolu Haber /Gündem / Lübnan Başbakanı Hariri ortaya çıktı /12 Kasım 2017 15:14

Lübnan Başbakanı Hariri ortaya çıktı

Geçen hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da canlı yayında “hayati tehlikesi bulunduğunu” söyleyrek istifa eden ve ardından ‘ortadan kaybolan’ Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 1 hafta sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’i karşılarken görüntülendi.

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Medine’deki temaslarını tamamlayarak başkent Riyad’a dönen Kral Salman, Lübnan eski Başbakanı Hariri ve diğer Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından karşılandı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, Kral Selman, Medine kentinde katıldığı bir dizi açılış ve programın ardından Riyad’a döndü.

Selman’ı, Riyad’daki Kral Selman Hava Üssü’nde kardeşi ve eski Savunma Bakanı Emir Mukrin bin Abdulaziz, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve diğer yetkililer karşıladı.

Üsteki karşılama salonunda ise birçok Suudi Arabistanlı yetkilinin yanı sıra önceki hafta Riyad’da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri de bulunuyor olması dikkat çekti.

Hariri, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da canlı yayında hayatına yönelik bir komplo kurulduğunu hissettiğini aktararak istifasını duyurmuştu. Hariri için ev hapsinde tutulduğu iddiası gündemdeydi.
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