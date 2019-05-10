Samanyolu Haber /Ekonomi / LPG'ye zam yapıldı /10 Mayıs 2019 09:10

LPG'ye zam yapıldı

Otogaza litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldı.

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Artış, ÖTV’den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle;

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;

10/05/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogaz’da 8 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
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