LPG'ye zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "23 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor. Motorinde ise 22-23 Kasım tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor." ifadesi kullanıldı.





LPG fiyatlarına Kasım ayı başında da 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı.





Zammın ardından İstanbul'da otogaz fiyatları ortalama 3.45 TL seviyelerine yükselecek.





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının Eylül sonu itibarıyla Türkiye'deki araç sayısı, 21 milyon 940 bin 757 oldu. Bu araçların yüzde 54'ünü, otomobiller oluşturdu.





11 milyon 846 bin 85 otomobilin yüzde 38,6'sının LPG'li, yüzde 34,9'unun dizel ve yüzde 26,1'inin benzinli olduğu kaydedildi.





TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'de 4.5 milyondan fazla LPG'li araç bulunuyor.