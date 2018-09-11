Samanyolu Haber /Gündem / LPG otogaza yine gizli zam /11 Eylül 2018 09:07

LPG otogaza yine gizli zam

LPG otogaza 9 kuruş zam yapıldı. Zammın pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı bildirildi.

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre, LPG otogaza 9 kuruş zam yapıldı.

Yapılan zam ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.


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