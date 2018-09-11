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LPG otogaza yine gizli zam
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11 Eylül 2018 09:07
LPG otogaza yine gizli zam
LPG otogaza 9 kuruş zam yapıldı. Zammın pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı bildirildi.
SHABER3.COM
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre, LPG otogaza 9 kuruş zam yapıldı.
Yapılan zam ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.
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