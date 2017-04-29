Londra'da yakalanan terör zanlısı bakın nereye gitmiş.....

Geçtiğimiz perşembe günü Londra’da Ingiltere Başbakanı Theresa May’in ofisinin yakınında “bıçakla” yakalanan terör zanlısının 2010'da Mavi Marmara gemisindeki aktivistlerden biri olduğu bildirildi. 27 yaşındaki zanlı polisin rutin kontrolleri sırasına yakalanmıştı.





İngiliz gizli polisinin takip ettiği adam kimseye zarar vermeden yakalanmıştı. Isminin Khalid Omar Ali olduğu bildirilen zanlı hala gözaltında. Ali’nin Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ama İsrail askerleri tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda 9 Türk aktivist şehit olmuştu.