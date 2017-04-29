Samanyolu Haber /Dünya / Londra'da yakalanan terör zanlısı bakın nereye gitmiş..... /29 Nisan 2017 01:19

Londra'da yakalanan terör zanlısı bakın nereye gitmiş.....

İngilitere'de yakalanan terör zanlısı Türkiye ile bağlantılı çıktı. Zanlının 2010'da İHH'nın düzenlediği konvoyda Mavi Marmara yolcusuymuş

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

Geçtiğimiz perşembe günü Londra’da Ingiltere Başbakanı Theresa  May’in ofisinin yakınında “bıçakla” yakalanan terör zanlısının 2010'da Mavi Marmara gemisindeki aktivistlerden biri olduğu bildirildi. 27 yaşındaki zanlı polisin rutin kontrolleri sırasına yakalanmıştı. 

İngiliz gizli polisinin takip ettiği adam kimseye zarar vermeden yakalanmıştı. Isminin Khalid Omar Ali olduğu bildirilen zanlı hala gözaltında. Ali’nin Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ama İsrail askerleri tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda 9 Türk aktivist şehit olmuştu.
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MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

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