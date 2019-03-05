Samanyolu Haber /Dünya / Londra'da üç bomba bulundu /05 Mart 2019 22:30

Londra'da üç bomba bulundu

İngiltere polisi, başkent Londra'nın iki işlek havaalanı ve bir tren istasyonunda bomba bulduğunu açıkladı.

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İngiltere'nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, bugün Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, paketlerin açılmaları halinde küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğu kaydedildi.

Polis, patlayıcıların beyaz zarflar içinde bulunduğunu ve birbiriyle ilişkili olduklarının değerlendirildiğini ifade etti

Açıklamasında herhangi bir faile işaret edilmedi. Polisin müdahalesi sırasında havalimanları ile metro istasyonunda aksama yaşanmadığı bildirildi.

İngiltere’de 2017'de yaşanan 5 saldırıda 36 kişi hayatını kaybetmişti.
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