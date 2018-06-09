Samanyolu Haber /Gündem / Londra'da İmralı affı konuşuldu mu? /09 Haziran 2018 13:47

Londra'da İmralı affı konuşuldu mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği genel af, ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı...

SHABER3.COM

AKP son zamanlarda çözüm süreci zamanında aktif rol oynayan ve aynı zamanda Oslo görüşmelerinin arabulucusu  Londra'daki Chatham House düşünce kuruluşunu ziyaretlerini sıklaştırdı... Önce Çözün sürecinde etkin rol oynayan Efkan Ala ve Mehdi Eker'in de aralarında olduğu heyet ziyaret ettii’İngiliz istihbaratına yakın düşünce kuruluşunu daha sonra da Erdoğan bir konuşma yaptı... En son da Londra'da para arayan Mehmet Şimşek yakın temaslarda bulundu ... Bu temaslarla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı... AKP ve Erdoğan MHP ile ittifak yapmasına rağmen çözüm sürecini tekrar başlatmanın yolunu arıyor... Hatta Abdullah Öcalan'a af getirlmesi bie gündeme gelmiş... 

Bu iddiayı köşesinde dile getiren Cumhuriyet Yazarı Işık Kansu Bahçeli'nin teklifinin konuyla ilgisi olduğu görüşünü dile getirdi... 


Öcalan pazarlığı 
Geçen hafta bu köşeden İngiltere’de, Chatham House’daki para ve siyaset simsarlarının Recep Tayyip Erdoğan’a, ekonomik bunalımdan sıyrılmak için verecekleri “sıcak para” karşılığı “af”, hem de “Abdullah Öcalan’a af” istediklerini açıklamış, ikinci turda pazarlığın emperyalizmin benzer istekleri doğrultusunda yürüyeceğini ifade etmiştik. 
“Cumhur ittifakı”ndan benzer söylemleri şimdiden duyuyoruz. Örneğin, BBP Başkanı Mustafa Destici, bir cuma namazı çıkışı o tınıyı seslendirdi:
“Devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir.” 
Öcalan neden yatıyor? 
Devlete karşı işlenen suçtan!
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